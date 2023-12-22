Летний сезон в Петербурге был открыт Фестивалем ледоколов

Ледоколы до 2 июня пришвартуют у набережной Лейтенанта Шмидта.

В Петербурге 30 мая состоялся Фестиваль ледоколов. В Неву вошли три мощных дизель-электрических ледокола: "Мурманск", "Капитан Сорокин" и "Капитан Косолапов" общей длиной более 300 метров. Каждый из них может справиться со льдом толщиной от 1 до 1,5 метров, рассказали в пресс-службе Смольного.

Ледоколы до 2 июня пришвартуют у набережной Лейтенанта Шмидта. Уже с 31 мая горожан приглашают посетить бесплатные экскурсии.

В рамках мероприятия сыграли музыканты духового оркестра "Фаворит", исполнившие известные марши в современной обработке. Кроме того, частью программы стал Большой семейный фестиваль, который объединил 10 площадок с интеллектуальными играми, мастер-классами и виртуальными экскурсиями по Петербургу.

Пока дети на площадке "Транспорт" мастерили календарь с моделькой катамарана "Форт Кроншлот", их родители могли узнать, что лучшим парком в России среди парков малых городов в 2024 году был признан "Остров фортов" в Кронштадте. В шатре "Занимательная химия" под руководством специалистов гости фестивали могли своими руками провести настоящий химический опыт и изготовить вулканчик для ванны. Пресс-служба Смольного

Ранее на Piter.TV: на Елагином острове 9 июня откроется фестиваль "День эколога".

Фото: Telegram / Пиотровский Online