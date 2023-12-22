Горожане смогут сдать опасные отходы в пункты приема.

На Елагином острове 9 июня откроется фестиваль "День эколога – 2024". Об этом сообщил в своем tg-канале вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Главная тема фестиваля — Год семьи. В рамках фестиваля будут работать интерактивные площадки. Участникам расскажут об основах экологической культуры в семье.

Горожане смогут сдать опасные отходы в пункты приема. Прямо на празднике можно будет сдать отработанные батарейки и аккумуляторы, энергосберегающие лампы, градусники, бытовую химию, лекарства с истекшим сроком годности и другие предметы, которые могут нанести вред окружающей среде.

Ранее мы писали, что фестиваль народной песни "Добровидение" пройдет в Петербурге с 14 по 16 июня.

Фото: Telegram / Пиотровский Online