Фестиваль народной песни "Добровидение" пройдет в Петербурге с 14 по 16 июня

За 9 лет "Добровидение" стало площадкой, на которой фольклорные коллективы из разных регионов России и ряда зарубежных стран получают возможность выйти на большую сцену и представить свое творчество перед широкой аудиторией.

В период с 14 по 16 июня на лучших концертных площадках города на Неве зазвучат произведения самых ярких фольклорных коллективов не только России, но и других стран-участниц международного фестиваля народной песни "Добровидение". Как пишет "Петербургский дневник", традицию сохранения исконных ценностей заложили в основу фестиваля его идейные вдохновители – Герой Советского Союза Валентина Терешкова, народный артист СССР Иосиф Кобзон и депутат Государственной думы Олег Нилов.

За 9 лет "Добровидение" стало площадкой, на которой фольклорные коллективы из разных регионов России и ряда зарубежных стран получают возможность выйти на большую сцену и представить свое творчество перед широкой аудиторией. Сцена фестиваля дарит коллективам шанс громко заявить о своих уникальных, самобытных талантах. Каждый год участников становится все больше. А гала-концерт фестиваля приобретает небывалый размах. В этом году в нем примут участие такие именитые коллективы, как Государственный академический Кубанский казачий хор, Государственный академический Омский русский народный хор, государственный вокально-хореографический ансамбль "Русь", ансамбль "Вечерки" Алтайского края, Анастасия и Захар Заволокины и не только.

Более того, зрители увидят выступления лучших гармонистов и ансамблей России, самобытных артистов из Китая, Индии, Сербии и Белоруссии.

Ранее мы сообщили о том, что в Приоратском парке с 1 июня начнет работать кинотеатр под открытым небом.

Фото: пресс-служба фестиваля "Добровидение"