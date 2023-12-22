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В Приоратском парке с 1 июня начнет работать кинотеатр под открытым небом
Сегодня, 11:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Приоратском парке с 1 июня начнет работать кинотеатр под открытым небом

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Кинопоказы пройдут по субботам у Водонапорной башни: 16:00 –детская программа; 18:30 – программа на летней эстраде; 19:00 – вечерний показ. 

В Приоратском парке Гатчины этим летом снова заработает уютный кинозал под открытым небом. По субботам у Водонапорной башни проходит фестиваль "Лето.Парк.Кино.", рассказали организаторы.

Кинотеатр под открытым небом начнет новый сезон 1 июня сказкой "По щучьему велению" и исторической драмой о декабристах "Союз спасения". Кинопоказы пройдут по субботам у Водонапорной башни: 16:00 – детская программа; 18:30 – программа на летней эстраде; 19:00 – вечерний показ. 

Парковое агентство Ленинградской области показывает отечественные блокбастеры последних лет и шедевры советского кино, мультфильмы и добрые сказки для детей.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте.

Фото: Парковое агентство Ленинградской области

Теги: гатчина, кино, приоратский парк
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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