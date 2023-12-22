В Приоратском парке с 1 июня начнет работать кинотеатр под открытым небом

Кинопоказы пройдут по субботам у Водонапорной башни: 16:00 –детская программа; 18:30 – программа на летней эстраде; 19:00 – вечерний показ.

В Приоратском парке Гатчины этим летом снова заработает уютный кинозал под открытым небом. По субботам у Водонапорной башни проходит фестиваль "Лето.Парк.Кино.", рассказали организаторы.

Кинотеатр под открытым небом начнет новый сезон 1 июня сказкой "По щучьему велению" и исторической драмой о декабристах "Союз спасения". Кинопоказы пройдут по субботам у Водонапорной башни: 16:00 – детская программа; 18:30 – программа на летней эстраде; 19:00 – вечерний показ.

Парковое агентство Ленинградской области показывает отечественные блокбастеры последних лет и шедевры советского кино, мультфильмы и добрые сказки для детей.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте.

Фото: Парковое агентство Ленинградской области