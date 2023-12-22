До 15 июня открыт фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина"

В рамках фестиваля кинотеатр "Аврора" устраивает показы трех картин по произведениям великого русского поэта.

В Петербурге продолжается фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина", приуроченный к 225-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

До 15 июня горожане и туристы могут посетить интересные мероприятия в петербургских музеях, театрах и библиотеках. Там пройдут более 130 мастер-классов, лекций, кинопоказов, квестов и постановок.

В рамках фестиваля кинотеатр "Аврора" устраивает показы трех картин по произведениям великого русского поэта.

Ранее мы писали, что Петербург оказался на пятом месте среди регионов по уровню благосостояния семей.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга, Unsplash