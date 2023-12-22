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До 15 июня открыт фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина"
Сегодня, 10:10
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До 15 июня открыт фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина"

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В рамках фестиваля кинотеатр "Аврора" устраивает показы трех картин по произведениям великого русского поэта.

В Петербурге  продолжается фестиваль "Петербург. Пространство Пушкина", приуроченный к 225-летию со дня рождения поэта. Об этом сообщили в  tg-канале "Центр. Новости". 

До 15 июня горожане и туристы могут посетить интересные мероприятия в петербургских музеях, театрах и библиотеках. Там пройдут более 130 мастер-классов, лекций, кинопоказов, квестов и постановок. 

В рамках фестиваля кинотеатр "Аврора" устраивает показы трех картин по произведениям великого русского поэта.

Ранее мы писали, что Петербург оказался на пятом месте среди регионов по уровню благосостояния семей.

Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга, Unsplash

Теги: петербург пространство пушкина, фестиваль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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