Петербург оказался на пятом месте среди регионов по уровню благосостояния семей

В верхней части общенационального рейтинга по уровню благосостояния семей в 2023 году оказались регионы, специализирующиеся на добыче природных ресурсов, а также Москва и Петербург. Согласно аналитическому отчету агентства РИА Новости, при составлении рейтинга учитывались прожиточные минимумы для трудоспособных граждан и детей.

Для корректного сравнения субъектов Российской Федерации с учетом региональных особенностей ценообразования, потенциально возможный остаток денежных средств был скорректирован на размер потребительской корзины конкретного региона. По результатам 2023 года, потенциально возможный остаток составил 64,4 тыс. рублей.

Рекордный показатель зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе – 141,3 тыс. рублей. Второе место занимает Москва с показателем в 102,1 тыс. рублей. Третье место у Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где потенциально возможный остаток составил 93,5 тыс. рублей. Далее следуют Сахалинская область (89 тыс. рублей) и Петербург (87 тыс. рублей).

В нижней части рейтинга расположились Чеченская Республика (4,8 тыс. рублей), Республика Ингушетия (2,7 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарская Республика (-1,7 тыс. рублей).

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Фото: Piter.TV