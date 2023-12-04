Петербуржец ехал на электросамокате с ребенком на плечах

После установления личности мужчину привлекут к предусмотренной законом ответственности.

В Петербурге полицейские разыскивают неизвестного, который у здания Центрального выставочного зала "Манеж" на Исаакиевской площади перевозил на электросамокате двоих детей. Одного ребенка он поставил перед собой, а второго – посадил к себе на плечи, рассказала в своем tg-канале 15 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что после установления личности мужчину привлекут к предусмотренной законом ответственности.

Пользуясь случаем, хочу еще раз призвать родителей ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения и мер безопасности. Дорога полна неожиданностей, и излишняя самоуверенность может обернуться трагедией. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Ранее в Петербурге кикшеринговый сервис Whoosh заблокировал женщину, которая ехала по пешеходному переходу на электросамокате вместе с двумя детьми. Также горожанке выписали штраф в размере 5 тыс. рублей.

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