  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:00
128
ElzaRada12 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Директор Манежа прокомментировал планы на 2021 год

0 0

Директор Манежа Павел Пригара рассказал, что петербуржцев в текущем году ждем еще как минимум две значимые выставки. 

У нас большие планы в этом году. Мы лето посвятим большому выставочному проекту с российской группой "Ресайкл". Это будет такое очень важное размышление о столкновении человека с реальным, реального с человеком виртуальным, и это большой, очень зрелищный проект.

Осенью мы готовим проект с бельгийским художником Яном Фабром. Это тоже будет очень крупное и большое высказывание. Мы стараемся находиться в диалоге с нашей аудиторией и предлагать им разные проекты.

Павел Пригара, директор Центрального выставочного зала Манеж.

Ранее в интервью Piter.TV сотрудница Манежа рассказывала, что Ян Фабр вернется в Петербург "с абсолютно новым и самостоятельным художественным высказыванием". 

Напомним, что 24 марта в Манеже открылась одна из значимых выставок весны в Петербурге: "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева". На ней представили 150 уникальных скульптурных работ их музейных коллекций. 

Видео: Камилла Орманбетова/Piter.TV

Теги: выставка манеж, цвз манеж, центральный выставочный зал манеж
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии