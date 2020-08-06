Директор Манежа прокомментировал планы на 2021 год

У нас большие планы в этом году. Мы лето посвятим большому выставочному проекту с российской группой "Ресайкл". Это будет такое очень важное размышление о столкновении человека с реальным, реального с человеком виртуальным, и это большой, очень зрелищный проект.
Осенью мы готовим проект с бельгийским художником Яном Фабром. Это тоже будет очень крупное и большое высказывание. Мы стараемся находиться в диалоге с нашей аудиторией и предлагать им разные проекты.
Павел Пригара, директор Центрального выставочного зала Манеж.
Ранее в интервью Piter.TV сотрудница Манежа рассказывала, что Ян Фабр вернется в Петербург "с абсолютно новым и самостоятельным художественным высказыванием".
Напомним, что 24 марта в Манеже открылась одна из значимых выставок весны в Петербурге: "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева". На ней представили 150 уникальных скульптурных работ их музейных коллекций.
Видео: Камилла Орманбетова/Piter.TV
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