Директор Манежа прокомментировал планы на 2021 год

У нас большие планы в этом году. Мы лето посвятим большому выставочному проекту с российской группой "Ресайкл". Это будет такое очень важное размышление о столкновении человека с реальным, реального с человеком виртуальным, и это большой, очень зрелищный проект.

Осенью мы готовим проект с бельгийским художником Яном Фабром. Это тоже будет очень крупное и большое высказывание. Мы стараемся находиться в диалоге с нашей аудиторией и предлагать им разные проекты.

Павел Пригара, директор Центрального выставочного зала Манеж.