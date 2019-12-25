Средний размер поручительства для бизнеса в Петербурге достиг 11 млн рублей

Городской фонд помог бизнесу Петербурга привлечь 14,1 млрд рублей.

Предприниматели Петербурга привлекли более 14,1 млрд рублей благодаря поручительствам городского Фонда содействия кредитованию. Средний размер такой гарантии в 2026 году составил 11 млн рублей.

Механизм позволяет компаниям и индивидуальным предпринимателям получать банковские кредиты при недостатке собственного залогового обеспечения. Привлеченные средства бизнес направлял на пополнение оборотного капитала, приобретение материалов, оплату поставок и налогов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что по объему гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса Петербург занимает одну из ведущих позиций в стране.

Ранее в Госдуме объяснили, как вернуть деньги за оплату услуг ЖКХ, которой не должно было быть.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)