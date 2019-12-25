Беглов поздравил команду Проектного офиса с десятилетием работы

Проектный офис Смольного отпраздновал первый крупный юбилей.

Проектный офис администрации губернатора Санкт-Петербурга отмечает 10-летие со дня начала работы. С юбилеем коллектив управления поздравил губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Глава города отметил участие команды в реализации национальных и региональных проектов, а также программы "Десять приоритетов Санкт-Петербурга". Кроме того, управление обеспечивает единую политику в сфере контрольной деятельности и помогает выполнять решения штаба по улучшению условий ведения бизнеса.

По словам Беглова, системная работа Проектного офиса способствовала тому, что Петербург получил признание как регион с высоким качеством управления проектами. В 2026 году город также впервые вошел в тройку лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.

Губернатор подчеркнул, что деятельность управления имеет значение для реализации Стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года. Сотрудникам он пожелал здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе.

Ранее в МИД РФ заявили, что атака ВСУ на Петербург стала одной из самых массированных с 2022 года.

Фото: пресс-служба Смольного