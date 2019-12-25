Ввод жилья в Петербурге остался на уровне 2024 года

В Петербурге за два года ввод жилья сократился на 21%.

В Петербурге в 2025 году ввели в эксплуатацию 2,6 млн квадратных метров жилья. Показатель практически не изменился по сравнению с 2024 годом, однако оказался на 21% ниже уровня 2023 года, когда было сдано 3,4 млн квадратных метров. Такие данные приведены в статистическом сборнике Петростата по строительному комплексу города.

Организации различных форм собственности построили 2 487,1 тыс. квадратных метров жилья. Еще 200 тыс. квадратных метров жители возвели за счет собственных средств и кредитов.

Всего за год в городе построили 45,6 тыс. квартир. Средняя площадь одной составила 44,2 квадратного метра.

На конец 2025 года в Петербурге насчитывалось 253 жилых дома, строительство которых еще не было завершено. По сравнению с концом 2024 года количество таких объектов увеличилось на 5,9%.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на рынке петербургской недвижимости весной 2026 года.

Фото: Piter.TV