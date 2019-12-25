Уиткофф и Кушнер продвигают мирную повестку Трампа, считает Дмитриев

Дмитриев оценил роль Уиткоффа и Кушнера в реализации политики Трампа.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер продвигают повестку Дональда Трампа в сфере мира и безопасности.

В публикации в социальной сети X Дмитриев назвал Уиткоффа и Кушнера миротворцами американского президента. По его словам, они помогают возвращать американцев домой и продвигают международную повестку Трампа, связанную с обеспечением безопасности.

21 октября в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Во встрече также участвовали помощник российского лидера Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Как ранее сообщал Ушаков, центральной темой переговоров стала ситуация на Украине.

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Фото: Piter.tv