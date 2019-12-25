Петербуржцы почтили память 217 погибших в авиакатастрофе над Синаем

На Серафимовском кладбище почтили память жертв авиакатастрофы 2015 года.

В Петербурге 31 октября почтили память погибших в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. Памятные мероприятия приурочили к 11-й годовщине трагедии, произошедшей в 2015 году. В результате теракта на борту Airbus A321, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, погибли 217 человек.

Утром в храме Димитрия Солунского прошла панихида. Ее начало назначили на 7:14 — время, когда 11 лет назад на борту самолета произошел взрыв.

В 11:00 на Серафимовском кладбище начался траурный митинг. У мемориала "Сложенные крылья" участники возложили цветы в память о погибших.

Родственники жертв авиакатастрофы также собрались в "Саду памяти" на Румболовской горе во Всеволожске. На мемориале высечены имена всех погибших в результате теракта на рейсе № 9268 авиакомпании "Когалымавиа".

Накануне в Петербурге прошли мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий. Цветы и венки возложили к Соловецкому камню на Троицкой площади. В церемонии участвовали депутаты Законодательного собрания, представители городской администрации, уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова, дипломаты и историк Анатолий Разумов. Памятные акции также состоялись на Левашовской пустоши.

Фото: сайт правительства Ленобласти