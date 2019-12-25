Историк объяснил, зачем Александр I основал Царскосельский лицей

Царскосельский лицей создавали из-за нехватки чиновников в России.

Главной причиной создания Царскосельского лицея при Александре I стала нехватка чиновников для управления страной. Об этом "Известиям" рассказал хранитель Всероссийского музея А. С. Пушкина в Петербурге Денис Иванов. 31 октября исполняется 215 лет со дня открытия учебного заведения.

В XVIII веке дворяне чаще выбирали военную карьеру или дипломатическую службу, тогда как гражданская работа пользовалась меньшей популярностью. Александр I решил изменить ситуацию, создав учебное заведение для подготовки специалистов к работе в государственных ведомствах. Одной из задач лицея также было повышение престижа государственной службы среди представителей знати.

Как пояснил Иванов, в уставе лицея говорилось, что учреждение предназначено для образования молодых людей, которым предстоит занимать важные государственные должности. Таким образом, учебное заведение должно было не только готовить чиновников, но и формировать у дворян интерес к гражданской службе.

Создание лицея стало частью образовательных преобразований Александра I. Император рассчитывал, что воспитанники получат разносторонние знания и вырастут нравственными патриотами, готовыми служить Отечеству ради общей пользы, а не личной выгоды.

По словам историка, Александр I рассматривал просвещение подданных как одно из необходимых условий процветания страны.

Фото: historyrussia.org