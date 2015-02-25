В Петербурге с помощью оперы оживили 150 уникальных скульптур

Музеи России и оперный режиссер объединились, чтобы показать скульптурные работы в Петербурге.

В петербургском Манеже открылась выставка "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева". Экспозиция объединяет 150 уникальных, в большинстве своем ранее не выставлявшихся скульптурных произведений второй половины XVIII – начала XX вв. из 35 ведущих музеев Петербурга, Москвы и регионов России.

Среди участников проекта – Эрмитаж, Третьяковская галерея, Русский музей и Царицыно.

По словам куратора проекта, в основе выставки лежит масштабное научное исследование, длившееся более двух лет. По данным организаторов, выставка такого масштаба пройдет впервые в стране.

Скульптуры на выставке будет дополнять музыка из оперных арий. Это позволит зрителям словно "перешагнуть через оркестровую яму" и почувствовать себя гостем императорского театра. Отвечавший за аудиальные эффекты оперный режиссер Василий Бархатов отмечает, что важно было добиться эффекта присутствия "в центре застывшей мизансцены, где каждый герой скульптуры исполняет свою оперную партию".

Выставка продлится до 16 мая.

Ранее стало известно, что студенты и искусствоведы думают о скандальной выставке экс-сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой в Петербурге.

Видео, фото: Piter.tv