ЦВЗ "Манеж" покажет петербуржцам свою "(Не)подвижность"

Выставка продлится до 16 мая.

В петербургском ЦВЗ "Манеж" 24 марта открывается уникальная скульптурная выставка "(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева". Она посвящена зарождению национальной скульптурной школы в период с XVIII до начала XX века.

В межмузейном проекте принимают участие сам "Манеж", Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея и Государственный Русский музей. Выставка такого масштаба пройдет впервые в стране, рассказывали нашему изданию ранее – экспозиция объединит свыше 150 уникальных скульптурных произведений второй половины XVIII – начала XX вв. из 35 ведущих музеев Петербурга, Москвы и регионов России. На экспозиции будут представлены работы 65 скульпторов. Многие произведения ранее практически нигде не выставлялись.

Выставку сопровождает музыкальное звучание под руководством оперного режиссером Василием Бархатовым. Визуальные решения подготовила творческая мастерская "Циркуль". Саму выставку можно будет увидеть до 16 мая.

Ранее Piter.tv писал, как студенты и искусствоведы отозвались о скандальной выставке экс-сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой.

Фото: Реставрационные работы в рамках подготовки выставочного проекта. Предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"