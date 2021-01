Петербургские музеи рассказали о жизни в новой "ковидной" реальности

Представители музея Фаберже, "Манежа" и Музея стрит-арта рассказали о своих планах на 2021 год.

В начале года городские власти ужесточили ограничительные меры в новогодние праздники в связи с пандемией коронавируса. С 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года жителям и гостям Петербурга запрещалось посещать музеи, сильно ограничился вход и в другие культурные места. Как удалось адаптироваться к новым реалиям "коронавирусной" эпохи? Каковы планы на этот год? На эти и многие другие вопросы Piter.tv ответили представители известных музеев города.

Начальник отдела по связям с общественностью Центрального выставочного зала "Манеж" Александра Ковалева напомнила, что все новогодние каникулы музей был закрыт, но уличные проекты продолжали появляться для горожан.

Безусловно, это оказало определенное влияние на финансовые показатели, так как в этот период мы ожидали большое количество иногородних гостей. Но зато среди жителей Петербурга мы наблюдали повышенный интерес к выставке в предновогодние дни и сразу после возобновления работы. Это позволило немного сбалансировать убытки и доходы. Во время закрытия зала продолжали функционировать все уличные проекты Манежа – новогодняя инсталляция "Надежда" (арт-коллаборация с BIOCAD) и инсталляция Art Antarctica, посвященная 200-летию открытия Антарктиды. Также наша команда проводила активную онлайн-программу, включающую в себя виртуальные лекции, туры и риддинг-клуб. – Александра Ковалева

В настоящее время команда "Манежа" работает над подготовкой следующего масштабного проекта – "Русская скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева", который планируют представить зрителям в начале марта 2021 года.

В межмузейном проекте принимают участие сам "Манеж", Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея и Государственный Русский музей. Выставка такого масштаба пройдет впервые в стране – экспозиция объединит свыше 150 уникальных скульптурных произведений второй половины XVIII – начала XX вв. из 35 ведущих музеев Петербурга, Москвы и регионов России. На экспозиции будут представлены работы 65 скульпторов. Многие произведения ранее практически нигде не выставлялись.

Летом 2021 года "Манеж" покажет новый проект арт-группы Recycle, созданный специально для музея. На экспозиции "I See What You Mean" будут представлены скульптуры и инсталляции, поднимающие темы существования современного человека в эпоху развития Интернета и виртуальной реальности.

Выставка станет рассуждением о том, какое будущее ждет человечество, если одержимость новыми коммуникационными технологиями сохранит нынешний накал, рассказала Александра Ковалева. Представительница музея раскрыла подробности экспозиции.

Экспозиция пройдет одновременно в двух художественных институциях. Так работы, представленные в Манеже, будут связаны посредством виртуальной реальности с инсталляциями, расположенными в одной из крупнейших зарубежных галерей современного искусства. С помощью приложения посетители смогут оживить пространство, увидеть виртуальных персонажей, установить связь с посетителями выставки в другом выставочном зале – Александра Ковалева.

Кроме того, "Манеж" планирует выставку одного из самых знаменитых художников в мире современного искусства – бельгийского автора Яна Фабра. Он вернется в Петербург после своей персональной выставки в Эрмитаже с абсолютно новым и самостоятельным художественным высказыванием. В Манеже будут представлены его фильмы, скульптуры, инсталляции и рисунки.

Безусловно, к каждой выставке будет подготовлена своя насыщенная дополнительная программа, объединяющая лекции и встречи с ведущими российскими и зарубежными культурологами, искусствоведами и философами, мастер-классы, кино-показы, музыкальные концерты, мероприятия для детей и людей с ограниченными возможностями здоровья. До того момента, как не улучшится эпидемиологическая обстановка, всё это мы будем стремиться реализовать в виртуальном пространстве – Александра Ковалева.

Коронавирус стал новым поворотом в развитии музейного дела, считают в музее. Пандемия заставила по-новому взглянуть на проекты, возможности и компетенции. Цифровизация сферы культуры активно проходила и до начала эпидемии, но темпы этого развития стремительно ускорились в последний год. Другим позитивным изменением можно назвать смещение фокуса с глобальной на локальную художественную повестку, отметили в "Манеже".

Директор Музея Фаберже, председатель правления культурно-исторического фонда "Связь времен" Владимир Воронченко рассказал о текущем состоянии дел в учреждении.

Руководитель рассказал, что в новогодние праздники Музей Фаберже оставался открытым для виртуального "посещения" – показывал видеолекции в соцсетях, в частности, на платформе "ВКонтакте". Владимир Воронченко подвел итоги и раскрыл подробности будущих проектов музея.

Во время праздников мы могли убедиться в том, что посетители ждут возможности снова вернуться в музеи. Мы получили множество обращений с вопросами о дате открытия и режиме работы. Мы увидели, что за время выходных многие успели соскучиться по музеям, хотя наши онлайн-программы были некоторой поддержкой прежнего ритма жизни. Если говорить о больших событиях в жизни музея, то для нас это в первую очередь юбилей Карла Фаберже. 30 мая ему исполнится 175 лет! По этому поводу Музей Фаберже готовит праздничную программу для посетителей и подписчиков в соцсетях. К 175-летию Карла Фаберже АО "Марка" выпустит конверт с оригинальной юбилейной маркой с изображением шедевров Пасхальной коллекции Фаберже – Владимир Воронченко

На YouTube-канале Музея прошла зимняя серия онлайн-экскурсий, посвященных рождественским историям о шедеврах фирмы Карла Фаберже и Шуваловском дворце, где располагается сам музей.

Накануне Нового года в рамках акции Музея Фаберже и "Почты России" в разные уголки мира из музея были отправлены тысячи фирменных новогодних открыток. Бесплатные открытки выдавались на входе с середины декабря и таким образом мы смогли сохранить связь и нить общения с нашими посетителями и во время вынужденного прекращения работы экспозиции музея.

За время долгих праздников сотрудники музея подготовили серию зимних онлайн-программ для детей, где можно не только познакомиться с ювелирным искусством, но и на мастер-классе создать свой собственный шедевр в стиле Фаберже.

Директор Музея стрит-арта Татьяна Пинчук рассказала, что на карантин на новогодних праздниках полностью уходить на пришлось, постоянная экспозиция расположена на улице – на фасадах зданий на территории действующего Завода слоистых пластиков.

По сравнению с 2019-м годом, в эти новогодние каникулы было в 3 раза меньше посетителей, отмечает Пинчук.

Посещение экспозиции - это прогулка на улице, поэтому с соблюдением масочно-перчаточного режима мы продолжали проводить экскурсии все новогодние праздники для небольших групп (10-15 человек). Кроме того, у нас работали максимально безопасные автомобильные экскурсии, которые вообще не подразумевают никаких контактов с другими людьми – не выходя из своей машины, посетители могут проехать по экспозиции Музея стрит-арта, используя в качестве гида наш Telegram-бот. В целом, конечно, посещаемость была куда ниже, если сравнивать с прошлым годом. В том числе, из-за массовой информационной кампании, посвященной закрытию всего. Жители и гости города проявляют интерес к Музею, посетители в течение этого года приходят и на постоянную экспозицию, и на временные выставки. Не то чтобы мы были очень активны онлайн, но мы сделали специальный продукт для ковидных времен - максимально безопасные автомобильные экскурсии. Наш музей - единственный в городе, в котором можно посетить выставку, не выходя из автомобиля, и эта услуга пользуется популярностью. – Татьяна Пинчук

Глава музея рассказала, что полным ходом ведется подготовка к 2022-му году, когда Музей стрит-арта будет праздновать 10-летие. Основные усилия будут направлены съемки документального фильма, масштабные выставочные проекты и многое другое, рассказала Татьяна Пинчук.

В этом году мы планируем действовать так же, как и в прошлом – будем смотреть, как будет развиваться ситуацией с пандемией. В зависимости от принимаемых мер уже будем принимать решения. Для нас летний сезон в приоритете, но пока мы не понимаем, как будут работать общественные пространства и музеи в этот период. На этот год мы планируем несколько больших мероприятий: Масленицу в нашем стиле, открытие летнего сезона, ярмарку SAM Fair и др., но готовимся очень аккуратно и следим за изменениями. Например, обычно мы привлекаем иностранных партнеров к оформлению экспозиции, но в этом году готовим страховочный вариант, при котором будем работать только с российскими художниками – Татьяна Пинчук

Глава музея не согласна с тезисом, что коронавирус стал новым поворотом в развитии музейного дела, сравнив происходящее с откатом назад – "огромное количество запланированных проектов отменились, многие выставки не открылись".

Например, в этом году не было нашей летней большой выставки, как следствие - многие художники не получили гонорары, не реализовали идеи, не заявили о себе. Возможно, новый поворот и будет, но не в ближайшем будущем. При любом новом введении ограничений музеи закрывают первыми и открывают последними – когда давно работают кинотеатры, рестораны и т.д., и у большинства культурных проектов нет финансовых возможностей оперативно сделать качественный продукт в онлайн-формате, а эффективных мер государственной поддержки нет. По моему мнению, культурные институции очень сильно пострадали за последний год, и это, скорее, бедственное положение, чем какой-то новый поворот. – Татьяна Пинчук

Фото: Piter.tv, Музей стрит-арта / ВКонтакте, пресс-служба ЦВЗ "Манеж"

Текст: Федор Быков, Анастасия Свиридонова / Piter.tv