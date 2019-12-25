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На площади Труда появилась инсталляция к 200-летию открытия Антарктиды
Сегодня, 22:19
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На площади Труда появилась инсталляция к 200-летию открытия Антарктиды

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Она выглядит как светящийся айсберг.

На площади Труда в Петербурге появилась инсталляция к 200-летию открытия Антарктиды. Проект под названием ArtAntarctica создан командой проекта "Музейная линия" и посвящен юбилею открытия русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

На поверхностях стеклянной инсталляции пройдет уникальный фестиваль видео-мэппинга, посвященный открытию и исследованию самого южного материка планеты, кругосветным путешествиям и роли нашего города в развитии мировой географической науки

– сообщили Piter.tv в пресс-службе ЦВЗ "Манеж".

У ЦВЗ "Манеж" накануне появилась новогодняя инсталляция петербургской художницы Дарьи Шкелёвой. Она представляет собой ель из неоновых нитей. Работу назвали "Надеждой".

Фото: предоставлено пресс-службой ЦВЗ "Манеж"

Теги: антарктида, инсталляция, площадь труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Картина дня,

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