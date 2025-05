Древний метеорит в Антарктиде может раскрыть истинное происхождение воды на Земле

Новое исследование, проведённое на основе метеорита, найденного в Антарктиде в 2012 году, предполагает, что Земля могла сформироваться из материалов, необходимых для образования воды.

Химический состав метеорита может изменить представление учёных о том, как Земля получила свою воду. Исследователи обнаружили следы сероводорода в метеоритах, похожих на те, из которых состояла ранняя Земля. Если эти каменные тела содержат большое количество водорода, находясь в космосе, то, возможно, Земля сформировалась из материалов, из которых можно было бы получить воду, а не получила большую часть своей воды в результате случайных столкновений с астероидами и метеороидами на протяжении ранней истории планеты. Результаты исследования были опубликованы 16 апреля в журнале Icarus. Химический состав Земли похож на состав безводных каменистых тел, называемых энстатитовыми хондритами, что позволяет предположить, что планета могла сформироваться из таких материалов. В течение многих лет учёные считали, что вода должна была попасть на Землю с объектов внешней Солнечной системы.

Такие столкновения в целом маловероятны, потому что они зависят от конкретной геометрии нашей Солнечной системы, а гравитация Юпитера направляет кометы и метеориты во внутреннюю часть Солнечной системы. Алессандро Морбиделли, который изучает формирование планет в Коллеж де Франс в Париже и не участвовал в новом исследовании

Но научное исследование 2020 года показало, что, хотя энстатитовые хондриты не содержат воды, они содержат водород. Теоретически, водород, который они содержали, мог вступить в реакцию с кислородом на ранней Земле и образовать большое количество воды. Но было неясно, в какой форме находился этот водород. Соавтор исследования Джеймс Брайсон, планетолог из Оксфордского университета, и его коллеги предположили, что водород мог быть связан с серой внутри метеоритов. Используя метод, известный как спектроскопия поглощения рентгеновских лучей на краю поглощения, исследователи искали признаки водорода, связанного с серой, внутри энстатитового хондрита, впервые обнаруженного в Антарктиде в 2012 году. Они обнаружили больше водорода, чем ожидалось, в виде сероводорода в мелкозернистой матрице метеорита. Полученные результаты позволяют предположить, что каменистые планеты во внутренней части Солнечной системы — и, возможно, в других планетарных системах — могли сформироваться с большим количеством водорода, необходимого для образования водных океанов.

Это означает, что пригодные для жизни условия могут быть гораздо более вероятными, чем мы изначально предполагали. Джеймс Брайсон, планетолог из Оксфордского университета

Однако некоторые учёные не согласны с этим утверждением. Энстатитовые хондриты подвержены загрязнению водой, которая уже есть на Земле. В интервью для издания Live Science Конел Александер, метеоролог из Института Карнеги в Вашингтоне, округ Колумбия, который не участвовал в исследовании. отметил, что когда хондриты попадают в атмосферу Земли и видят воду и даже кислород, то начинают довольно быстро реагировать. Дополнительный водород мог попасть в метеорит из антарктических льдов и талой воды до того, как его обнаружили. Хотя исследователи предприняли шаги, чтобы не изучать участки, которые явно вступили в реакцию с водой, свежий энстатитовый хондрит мог бы раз и навсегда подтвердить, откуда взялся водород.

Идеальным вариантом было бы, если бы образец энстатитового хондрита упал на Землю, и мы бы сразу же собрали его, поместили в среду без воды и кислорода и сохранили там. Конел Александер, метеоролог из Института Карнеги в Вашингтоне для Live Science

Фото: The ANSMET (ANtarctic Search for METeorites) Program, Case Western Reserve University and the University of Utah