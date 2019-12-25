Из Петербурга вышло судно "Академик Фёдоров" с учёными в Антарктиду

71-я антарктическая экспедиция стартовала из Петербурга и пройдет 15 тысяч километров.

Из Санкт-Петербурга отправилась 71-я Российская антарктическая экспедиция. Научно-экспедиционное судно "Академик Фёдоров" доставит исследователей, зимовочный персонал и тысячи тонн оборудования к берегам Антарктиды. Об этом сообщили в пресс-службе Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Источник: пресс-служба ААНИИ.

"Судно преодолеет около 15 000 километров и доставит к берегам Антарктиды участников сезонных научных работ, зимовочного персонала и более 2000 тонн экспедиционного груза", — уточнили в ААНИИ.

Во время перехода судно сделает короткую остановку в Кейптауне, после чего продолжит путь к Антарктиде, куда прибудет во второй половине декабря. В ходе рейса "Академик Фёдоров" посетит российские станции Прогресс, Мирный, Новолазаревская, а также полевую базу Молодёжная и станцию Гора Вечерняя Белорусской антарктической экспедиции.

Фото: пресс-служба Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).