Роспотребнадзор предложил петербуржцам отметить День оладушков домашней выпечкой

Ведомство рассказало об истории блюда, которое на Руси готовили из муки, воды и дрожжей, и его региональных названиях.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предложило жителям города отметить День оладушков, который празднуется 3 ноября, и вспомнить о простых домашних традициях. Как сообщает пресс-служба ведомства, это блюдо имеет древнерусские корни и объединяло людей на протяжении многих веков.

Истоки лакомства уходят в Древнюю Русь, где его готовили из минимального набора продуктов. Никакой сладкой роскоши – лишь сытная основа крестьянского стола. Аромат свежих оладий наполнял дом и привлекал всех членов семьи к столу, создавая особую атмосферу домашнего уюта. Пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Блюдо готовили еще в Древней Руси из муки, воды и дрожжей. Название происходит от латинского "olere" — "пахнуть". В разных регионах России имели различные названия: оладки, олашки, алябыши

Классический рецепт от Роспотребнадзора включает: 200 г муки, 250 мл молока, 1 яйцо, 2 ст. л. сахара, щепотку соли, 1 ч. л. разрыхлителя. Технология приготовления предполагает смешивание сухих и жидких ингредиентов с последующей жаркой на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки. Специалисты ведомства рекомендуют подавать оладьи горячими с джемом, медом или сметаной.

