Роспотребнадзор Петербурга дал советы по выбору спортивной формы и секций для детей

Как обеспечить безопасность и комфорт ребенка на тренировках.

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти обратил внимание родителей на важность правильного выбора спортивной формы и соблюдения гигиенических норм при занятиях детей спортом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что регулярные физические нагрузки необходимы для гармоничного развития ребенка. Занятия спортом укрепляют иммунитет, развивают выносливость, силу воли и дисциплину. При выборе спортивной секции важно учитывать санитарное состояние помещений. Залы должны быть чистыми, с отдельными раздевалками, душевыми и туалетами для мальчиков и девочек. Наличие системы вентиляции или кондиционера обязательно для поддержания оптимальной температуры и удаления влаги и загрязнений.

Роспотребнадзор рекомендует следить за состоянием оборудования — оно не должно быть грязным. Спортивная форма должна быть чистой, сухой, изготовленной из эластичных хлопчатобумажных материалов с высокой воздухопроницаемостью. Обувь должна быть легкой и хорошо вентилируемой.

Родителям следует приучать ребенка после тренировки сразу стирать форму и разгружать спортивную сумку. Не разрешается использовать чужие гигиенические принадлежности и пить воду из чужих бутылок. Также важно следить за чистотой и длиной ногтей, мыть тело горячей водой с мылом после занятий.

Фото: freepik (Dragana_Gordic)