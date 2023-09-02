Таинственный алтарь Тикаля, который всё-таки не принадлежал майя, включает в себя по меньшей мере 4 скелета

Недавно обнаруженный алтарь в Тикале содержит захоронения ребёнка и взрослого, но он был построен не майя. Судя по всему, его построили иностранцы из Теотиуакана.

Археологи в Гватемале обнаружили алтарь, на котором были похоронены ребёнок и взрослый в городе майя Тикаль. Эта находка может помочь исследователям понять, как город взаимодействовал с одним из своих соседей. Алтарь, скорее всего, был расписан не художником майя, а мастером из Теотиуакана, древнего мегаполиса, расположенного более чем в 600 милях (965 километрах) от современного Мехико. Алтарь свидетельствует об активном присутствии Теотиуакана в Тикале во время конфликта между двумя городами, сообщили исследователи 8 апреля в журнале Antiquity.

Становится всё более очевидным, что это был экстраординарный период нестабильности в Тикале. Алтарь подтверждает, что богатые правители из Теотиуакана приезжали в Тикаль и создавали копии ритуальных сооружений, которые существовали в их родном городе. Это показывает, что Теотиуакан оставил там глубокий след. соавтор исследования Стивен Хьюстон, эксперт по цивилизации майя из Университета Брауна, в заявлении

Тикаль процветал с 600 года до нашей эры по 900 год нашей эры Город начал взаимодействовать с Теотиуаканом примерно в 300 г. н. э., но отношения быстро испортились. В 1960-х годах исследователи обнаружили каменную резьбу, датируемую 378 г. н. э., на которой было изображено вероятное завоевание Тикаля Теотиуаканом. Другие руины, найденные неподалёку от города, свидетельствуют о продолжительном конфликте между ними в последующие столетия. Исследователи обнаружили алтарь, датируемый V веком нашей эры, в ходе серии раскопок, начавшихся в 2019 году. Он был найден внутри дома в стиле Теотиуакана, что позволяет предположить, что в этот период представители элиты Теотиуакана жили в Тикале.

Археологи обнаружили погребальный алтарь в комплексе зданий недалеко от центра Тикаля, исторического места, известного своими впечатляющими храмами из известняка. На каждой из четырёх декоративных панелей изображена фигура в носе-пробке и головном уборе, напоминающем божество, известное в центральной Мексике в то время как "Бог бури". Изображения, выполненные в красном, оранжевом, жёлтом и чёрном цветах, очень похожи на фрески Теотиуакана. Археологи также выявили несколько человеческих останков, включая фрагменты, принадлежащие ребёнку, похороненного сидя, и взрослого, похороненного рядом с наконечником дротика из зелёного обсидиана. Обе эти традиции характерны для Теотиуакана. Алтарь и прилегающая территория были намеренно засыпаны между 550 и 645 годами нашей эры, примерно в период упадка Теотиуакана, и замаскированы под естественный холм. По словам соавтора исследования Эндрю Шерера, археолога и антрополога из Брауновского университета, это может указывать на характер отношений Тикаля с Теотиуаканом.

Майя регулярно закапывали здания и возводили новые поверх них. Но здесь они закопали алтарь и окружающие его здания и просто оставили их, хотя спустя столетия это была бы первоклассная недвижимость. Они относились к этому почти как к мемориалу или радиоактивной зоне. Вероятно, это говорит о сложных чувствах, которые они испытывали к Теотиуакану. Эндрю Шерер, археолога и антрополога из Брауновского университета

Примечание редактора: эта история была впервые опубликована 10 апреля 2025 года.

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Фото: Edwin Román Ramírez; Heather Hurst; Courtesy of Brown University