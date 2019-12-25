У "Манежа" в Петербурге появилась инсталляция "Надежда"

Уличная инсталляция в виде елки является давней традицией центрального выставочного зала.

У ЦВЗ "Манеж" появилась новогодняя инсталляция петербургской художницы Дарьи Шкелёвой. Она представляет собой ель из неоновых нитей. Работу назвали "Надеждой".

Инсталляция является арт-коллаборацией "Манежа" и биотехнологической компании "BIOCAD". Она является данью уважения врачам, забота которых, по словам организаторов, подарила надежду петербуржцам. По задумке автора, базовые геометрические фигуры задают алгоритм движения Порядка и Хаоса. В этом можно прочитать осмысление уходящего года и ожидание от наступающего. В переплетении замкнутых фигур каждый может увидеть свою надежду.

Фото: Ирина Колпачникова