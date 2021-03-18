Студенты и искусствовед — о скандальной выставке экс-сотрудницы Минобороны Евгении Васильевой

Выставка ранее осужденной сотрудницы Министерства обороны проходит в Академии художеств на Университетской набережной.

Петербуржцы возмутились выставкой Евгении Васильевой в музее Академии художеств. Художница привлекла внимание своей биографией: экс-сотрудница Минобороны в 2015 году была осуждена по делу "Оборонсервиса" о коррупции.

Ректор Семен Михайловский заявил, что выставку организовал музей, а не академия, и назвал ситуацию "безобразием". Студенты сфотографировались с портретами художников и потребовали убрать выставку Васильевой.

Я конкретно против современного искусства ничего не имею, но именно в этих полонах я не вижу никакой ценности в плане искусства. Что более возмутительно, пусть выставляется в той же Эрарте, я совершенно не понимаю, почему она решает выставляться здесь среди античных слепков в Академии художеств. Дарья Борисенкова, студентка

Картины не интересны, я бы больше смотрела на античную классику. Естественно, хочется убрать все новое здесь. Анна Кулик, студентка

По словам искусствоведа, уровень работ Евгении Васильевой сильно отличается от уровня академии.

Работы не дотягивают. Абстрактная живопись – это очень сложно. Многие говорят, что могут нарисовать также, но хорошей абстракции очень мало, потому что там нет фигур, нет сюжета. Все, на что художник может опираться – это законы композиции и цвета, которые Евгения Васильева игнорирует. Светозара Швецова, искусствовед

В описании выставки указано, что художница уже провела полтора десятка персональных выставок в России, Италии и Франции.

Ранее Евгения Васильева увлекалась музыкой и снимала клипы. Кроме того, экс-чиновница пишет стихотворения, по некоторым данным, общий тираж ее книг превысил тираж произведений Пушкина в России за последние несколько лет.

Фото и видео: Piter.TV