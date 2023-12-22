В общежитии петербургской Академии художеств произошел пожар

Сведений о пострадавших нет.

В общежитии Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина днем в воскресенье, 3 марта, произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в доме 2Б по 3-й линии Васильевского острова поступила на пульт спасателей в 16:24. В комнате площадью 20 "квадратов" полыхало на площади 4 "квадрата". В 16:43 пожар локализовали.

Сведений о пострадавших нет. К ликвидации огня привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники.

Ранее на Piter.TV: появилось видео пожара в рыбном магазине в деревне Систо-Палкино.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)