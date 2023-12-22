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Вчера, 23:30
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Появилось видео пожара в рыбном магазине в деревне Систо-Палкино

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Сумма ущерба составляет порядка 3,5 млн рублей.

Ночью 29 февраля в полицию обратился 75-летний директор Берегового рыбоперерабатывающего предприятия в деревне Систо-Палкино Ломоносовского района Ленобласти и сообщил, что неизвестный поджег его магазин. Кадры с места происшествия имеются в распоряжении Piter.TV.

В результате пожара сгорело здание размером 8х8 "квадратов" и находившееся внутри него оборудование для копчения рыбы и холодильное оборудование. Помимо этого, огонь дошел до стоящего рядом деревянного дома размером 5х5 "квадратов". 

Пострадавших нет. Сумма ущерба составляет порядка 3,5 млн рублей. 

Кроме того, известно, что территорию охраняет неофициальный сторож, в момент совершения поджога его на месте не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: во время пожара на Кубинской пострадала женщина.

Видео: Piter.TV

Теги: поджог магазина, пожар в магазине, систо-палкино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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