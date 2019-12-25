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На проспекте Ветеранов горел магазин
Сегодня, 10:25
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На проспекте Ветеранов горел магазин

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Тушить пламя в 12-этажном доме прибыли 15 спасателей.

Сегодня, 4 июля, в Красносельском районе произошел пожар. На проспекте Ветеранов в доме № 169 загорелся магазин. В служебном помещении пламя охватило два квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 09:43. Тушить пламя в 12-этажном доме прибыли 15 спасателей и три спецмашины. 

В 10:05 пожар был ликвидирован. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Pxhere

Теги: пожар в магазине, проспект ветеранов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Картина дня,

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