Неизвестный устроил поджог магазина копченой рыбы в Ленобласти

Сумма ущерба оставила 3,5 млн рублей.

Утром в четверг, 29 февраля, в экстренные службы поступило сообщение от 75-летнего директора Берегового рыбоперерабатывающего предприятия о том, что в деревне Систо-Палкино неизвестный совершил поджог принадлежащего заявителю на праве собственности с 2023 года одноэтажного деревянного магазина размером 8х8 метров по продаже копченой рыбы. Об этом тало известно Piter.TV.

В результате пожара здание магазина и находившееся в нем холодильное оборудование и оборудование для копчения рыбы сгорело полностью. Также в результате пожара сгорел рядом стоящий одноэтажный жилой дом из бревен размером 5х6 метров. Пострадавших нет.

Общая сумма ущерба составила 3 500 000 рублей. Территорию охраняет неофициальный сторож, на момент совершения поджога его на месте не было. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полиция задержала поджигателя автомобилей на Рашетовой улице.

Фото: Piter.TV