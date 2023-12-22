За поджог автомобиля подозреваемому обещали 400 тысяч рублей.

Полиция задержала поджигателя автомобилей на Рашетовой улице. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вечером 28 января в полицию поступило сообщение о том, что возле автосервиса во дворе дома 14 по Рашетовой улице горят несколько автомобилей. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что первоначально произошло возгорание Skoda Kodiaq, после чего огонь перекинулся на припаркованные рядом BMW Х5, Land Rover, Mercedes и Toyota Land Cruiser. Skoda выгорела полностью, остальные автомобили получили повреждения. Владелец Skoda обратился в полицию с заявлением о поджоге. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

У дома 1 по улице Малиновского в городе Россошь Воронежской области 1 февраля по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний житель Краснодарского края. Со слов задержанного, "заказ" на поджог автомобиля он получил от неизвестных в интернете, ему были обещаны 400 тысяч рублей. За деньгами поджигатель должен был приехать в Тихорецк Краснодарского края. Однако, гонорар мужчина так и не успел забрать, поскольку был задержан полицейскими.

Видео: МВД