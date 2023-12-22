После поджога покрышек на Будапештской пострадали пожилые супруги

Возбуждены два уголовных дела.

Во Фрунзенском районе Петербурга после поджога покрышек в подъезде пострадали двое пенсионеров. Возбуждены уголовные дела, стало известно Piter.tv.

Около шести часов утра 4 февраля в экстренные службы поступило сообщение о том, что в подъезде дома 5 корпус 1 по улице Будапештская задымление. В результате выезда было установлено, что неустановленные лица у квартиры подожгли автомобильные покрышки, с места происшествия скрылись. Приметы: двое мужчин на вид 25 лет, рост 170 см, на лице маски, одеты в темную одежду с капюшоном.

Позднее из НИИ скорой помощи поступили телефонограммы о том, что из квартиры были госпитализированы 76-летний и 79-летняя пенсионеры (супруги). Они получили острое ингаляционное отравление, оба находятся в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство) и по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Ранее в Невском районе задержали поджигателя двери с канистрой бензина.

Фото: Piter.tv