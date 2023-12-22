В Невском районе задержали поджигателя двери с канистрой бензина

ЧП произошло на проспекте Солидарности минувшей ночью.

3 февраля 2024 года в 06:55 в полицию Невского района поступило сообщение о пожаре на лестничной площадке дома 10 по проспекту Солидарности. В результате поджога пострадала деревянная обивка входной двери одной из квартир. Материальный ущерб составил 200 000 рублей.

В 08:40 полицией был задержан 59-летний мужчина без определенных занятий, проживающий в этом же подъезде. Он подозревается в причастности к поджогу. Задержанный доставлен в отдел полиции.

На месте происшествия была обнаружена канистра с бензином. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV (сделано в Kandinsky 3.0)