На Будапештской снова загорелся дом, где ранее горели "покрышки Шария"

Жители подъезда надышались дымом, обошлось без погибших.

В подъезде дома № 5, корпус 1, на Будапештской улице произошел пожар. По информации МЧС по Петербургу, возгорание произошло утром 4 февраля. На лестничной площадке горел мусор на площади в два квадратных метра. Пожар был ликвидирован в 6:20. Троих пострадавших в пожаре доставили на скорой помощи в больницу, уточняется масштаб вреда, приченённого их здоровью.

Как уточняет издание "Фонтанка", перед Новым годом в этом же доме горела покрышка. Тогда речь шла предположительно о нашумевшей серии поджогов, связанных с блогером Анатолием Шарием. Сообщалось, что в этом доме живут родственники бывшей жены Петра Лунева, который ранее сотрудничал с украинским видеоблогером Анатолием Шарием. Предварительно, в ноябре 2023 года между ними возник конфликт.

Ранее мы писали о том, как очередную попытку поджога покрышек подростками предотвратили в Петербурге.

Фото: Piter.TV (сделано в Kandinsky 3.0)

