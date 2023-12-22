Очередную попытку поджога покрышек подростками предотвратили в Петербурге

В ходе опроса задержанных установлено, что один из них получил обещание от неустановленного лица в мессенджере о денежном вознаграждении за содеянное в виде 140 тыс. рублей.

В ночь на пятницу, 2 февраля, в экстренные службы поступило сообщение от жителя Петербурга, который заметил, как в парадную одного из домов по улице Карпинского зашли несколько подростков с покрышками. Как стало известно Piter.TV, заявитель предотвратил очередную попытку поджога.

По указанному адресу по подозрению в совершенном преступлении по "горячим следам" были задержаны 18-летний житель Смоленской области, его ровесник-курсант курсант одного из петербургских колледжей, 17-летний девятиклассник и 13-летняя семиклассница. Они сложили три автомобильные покрышки к входной двери одной из квартир, облили их горячей жидкостью и пытались поджечь.

В ходе опроса задержанных установлено, что один из них получил обещание от неустановленного лица в мессенджере о денежном вознаграждении в виде 140 тыс. рублей. Владелец квартиры устанавливается. На момент попытки совершения преступления внутри никого не было.

Напомним, что это не первый случай, связанный с поджогом покрышек в петербургских подъездах. Первые такие сообщения поступили в конце декабря и продолжились в начале 2024 года. Попытка поджога покрышек у двери за денежное вознаграждение зафиксирована и в соседней Ленобласти.

Фото: Piter.TV