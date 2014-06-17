На севере и юге Петербурга орудовали поджигатели покрышек в подъездах

В одном из случаев пришлось провести эвакуацию жильцов подъезда.

В четверг, 28 декабря, в экстренные службы поступило сообщение поступило сообщение от управляющей домовым хозяйством в доме №10 к3 по улице Репищева. Женщина рассказала, что неизвестный дважды поджигал резину в подъезде. Об этом стало известно Piter.TV.

По прибытии правоохранителей, на пятом этаже указанного дома обнаружены две автомобильные покрышки со следами горения, потушенные жильцами. Установлено, что накануне в час ночи в подъезд с чёрной лестницы зашёл неизвестный с большой сумкой, который вышел через 10 минут. После этого появился дым. Уже днём хулиган принёс в подъезд две автомобильные покрышки, после чего также появляется дым.

В полицию поступило заявление от о порче общедомового имущества, ущерб устанавливается. Также принято заявление от 52-летней женщине о порче входной двери в квартиру путём поджога, сумма ущерба устанавливается.

Судя по приметам, злоумышленник носит тёмную куртку до колен, тёмные штаны и кроссовки. На вид ему около 30-ти лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сообщение о ещё одном случае поджога покрышек в другом конце города поступило в полицию в тот же день. Установлено, что в парадной дома №24 по пр. Дунайскому проспекту после пожара несколько автопокрышек и бутылку с горючей жидкостью. Также установлено, что по вышеуказанному адресу обнаружено возгорание около трёх автомобильных покрышек. В парадной на этажах расположено по пять квартир, жильцы между собой не знакомы, конфликтов не было.

Судя по материалам камер видеонаблюдения, подозрительных лиц, в том числе и по путям отхода, не обнаружено. Пожар был локализован в 16:28 и ликвидирован в 17:42. Проводилась эвакуация двадцати жильцов подъезда, пострадавших нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге поджигателя автомобиля отправили в колонию-поселение на 4 года.

Фото: Pxhere