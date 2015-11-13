В Петербурге поджигателя автомобиля отправили в колонию-поселение на 4 года

Ущерб составил почти 2,2 млн рублей.

Выборгский районный суд отправил в колонию-поселение на 4 года петербуржца, который поджег автомобиль девушки. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 16 ноября.

Инцидент произошел 7 июля 2020 года. Обвиняемый у дома 17 по Тихоокеанской улице в Парголово поджег машину BMW 650 I, принадлежащую местной жительнице. Ущерб составил почти 2,2 млн рублей.

Поджог мужчина совершил после того, как встретился на своем авто с BMW 650 I на дороге. За рулем сидел муж пострадавшей, а машина, по словам фигуранта, "ехала слишком медленно". Он снял на видео путь автомобиля и узнал, где живет пара, а после сжег BMW 650 I.

Вину петербуржец не признал. Суд удовлетворил иск на 1,4 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестный поджег дверь квартиры на Карпинского.

Фото: Piter.TV