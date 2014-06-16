Неизвестный поджёг дверь квартиры на Карпинского

В момент пожара в квартире находился 57-летний водитель такси, который пояснил, что услышал хлопок из подъезда и самостоятельно потушил дверь водой.

Вечером в четверг, 14 ноября, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании входной двери в квартире одного из домов по улице Карпинского. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в результате возгорания выгорело покрытие двери и повреждён замок, пострадавших нет. В момент пожара в квартире находился 57-летний водитель такси, который пояснил, что пришёл домой примерно в 16:00, разобрал вещи и услышал хлопок из подъезда. После этого он подошёл к входной двери квартиры и увидел, что из-под неё поднимается огонь, тут же схватил ведро с водой и залил дверь.

Потушив огонь, мужчина открыл дверь и увидел повреждения от огня на двери. В поджоге кого-либо не подозревает. Данную квартиру мужчина снимает по договору найма и проживает совместно с сожительницей, которая в момент возгорания находилась в магазине.

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Фото: Piter.TV