Saab сгорел на Просвещения

Легковушка выгорела по всей площади. Данных о пострадавших не поступало.

Вечером в среду, 9 ноября, ноября в Выборгском районе Петербурга произошло возгорание автомобиля Saab. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Пожар случился у дома №50 по проспекту Просвещения. Сигнал о происшествии поступил в 23:52.

Легковушка выгорела по всей площади: пожар удалось ликвидировать в 00:07. Данных о пострадавших не поступало. В тушении огня принимали участие пять человек личного состава и одна единица техники.

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