  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны подробности ДТП с пострадавшей школьницей на Луначарского
Сегодня, 8:49
192
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Стали известны подробности ДТП с пострадавшей школьницей на Луначарского

0 0

Установлено, что 13-летняя девочка перебегала дорогу на "красный".

Утром в четверг, 9 ноября, у дома №9по проспекту Луначарского произошла авария, в результате которой пострадала девочка. Подробности о происшествии стали известны Piter.TV.  

Авария случилась примерно в 8:05. Установлено, что 69-летний водитель Chevrolet Cruise, двигаясь от улицы Композиторов в направлении проспекта Энгельса наехал на переходившую проезжую часть на "красный" 13-летнюю школьницу.

В результате ДТП девочка доставлена в больницу с переломом правой лодыжки в состоянии средней степени тяжести. Водитель Chevrolet в 2023 году привлекался к ответственности за нарушение ПДД 8 раз.

Ранее мы сообщили о том, что автоледи сбила мальчика на пешеходном переходе в Приморском районе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии