Девочку сбила машина на севере Петербурга

Пострадавшую доставили в больницу.

Утром в четверг, 9 ноября, на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского в Северной столице произошла авария с несовершеннолетним ребёнком. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам, легковушка сбила переходившую дорогу девочку.

По словам свидетелей произошедшего, пострадавшая доставлена в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе автоледи без прав сбила вне зоны пешеходного перехода 19-летнюю девушку.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб