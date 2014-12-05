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Девочку сбила машина на севере Петербурга
Сегодня, 12:56
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Девочку сбила машина на севере Петербурга

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Пострадавшую доставили в больницу.

Утром в четверг, 9 ноября, на пересечении проспектов Энгельса и Луначарского в Северной столице произошла авария с несовершеннолетним ребёнком. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по кадрам, легковушка сбила переходившую дорогу девочку.

По словам свидетелей произошедшего, пострадавшая доставлена в больницу.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе автоледи без прав сбила вне зоны пешеходного перехода 19-летнюю девушку.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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