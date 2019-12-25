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В Петергофе автоледи без прав сбила вне зоны пешеходного перехода 19-летнюю девушку
Сегодня, 10:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петергофе автоледи без прав сбила вне зоны пешеходного перехода 19-летнюю девушку

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Водитель лишена водительских прав 30 августа 2022 года за езду в состоянии опьянения.

Полицией проводится проверка по факту ДТП в Петродворцом районе, в результате которого пострадала 19-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Петергофе 7 ноября в 21:10 у дома №1 по улице Халтурина 40-летняя жительница Новгородской области, управляя автомобилем Toyota Camry без водительского удостоверения, двигаясь от бульвара Красных Курсантов в сторону Бобыльской  дороги, вне зоны нерегулируемого пешеходного перехода наехала на 19-летнюю девушку. В результате ДТП пешеход в тяжелом состоянии госпитализирована.

Автоледи лишена водительских прав 30 августа 2022 года за езду в состоянии опьянения.

Ранее водитель каршеринга сбил на Приморском шоссе шестиклассницу.

Фото: МВД

Теги: авария, петергоф
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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