В Новом Девяткино мужчина пытался поджечь покрышки в подъезде

Ему за это обещали 5 тысяч рублей.

Петербургские полицейские задержали очередного подозреваемого, который в доме залил бензином покрышки и пытался поджечь квартиру. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 22 января поступила информация о том, что неизвестный пытался поджечь квартиру в доме 10 по улице Славы в деревне Новое Девяткино Всеволожского района и залил бензином покрышки.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали 37-летнего жителя Тульской области, которого доставили в отдел полиции. В отделении полиции задержанный пояснил, что ему по телефону предложили за 5 тысяч рублей поджечь покрышки по указанному адресу. Однако, свой замысел он не успел осуществить, так как у него не воспламенилась жидкость для возгорания. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, 167 УК РФ (покушение на повреждение чужого имущества).

Также полицейскими было установлено, что по данному адресу поджог покрышек совершается повторно. Инцидент произошел 6 января, у входной двери неизвестные подожгли автомобильные покрышки. По данному факту также было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ (покушение на повреждение чужого имущества). Через несколько дней был задержан ранее судимый 37-летний уроженец Курска.

Приняты меры к установлению и задержанию заказчика преступления.

Видео: МВД