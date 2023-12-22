В Петербурге задержали очередного поджигателя автомобильных покрышек

Он поджег покрышки в доме 10 по улице Славы в деревне Новое Девяткино.

Полиция Петербурга задержала очередного поджигателя автомобильных покрышек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поздно вечером 6 января 2024 года в полицию Ленобласти обратился 28-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестные подожгли автомобильные покрышки у входной двери квартиры его 62-летней матери, проживающей в доме 10 по улице Славы в деревне Новое Девяткино.

Прибывшие полицейские установили, что злоумышленник был один. Он принес с собой три автомобильные покрышки, положил их возле двери пожилой женщины, поджег их и скрылся. Так как дверь была металлической, от огня она не пострадала. Было возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 167 УК РФ (покушение на повреждение чужого имущества).

Полицейскими 10 января был задержан подозреваемый, им оказался 37-летний ранее судимый уроженец Курска, проживающий в Центральном районе Петербурга.

Ранее на севере и юге Петербурга орудовали поджигатели покрышек в подъездах.

Фото: pxhere