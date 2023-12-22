В Петербурге снова случились поджоги покрышек по двум адресам

Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства и мотивы данного преступления.

В ночь на воскресенье, 7 января, в полицию поступило сообщение о возгорании у квартиры многоквартирного дома на Ленской улице в Красногвардейском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что около полуночи с 6 на 7 января неизвестные, находясь на девятом этаже дома №2 на Ленской улице, подожгли автомобильную покрышку перед квартирной дверью и с места происшествия скрылись. От владельца квартиры – 62-летнего слесаря –принято заявление. Возбуждено уголовное дело.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Красногвардейского района установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались двое 17-летних подростков, проживающих в Невском районе Петербурга. Они доставлены в полицию для проведения процессуальных действий. Расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства и мотивы данного преступления.

По данным издания "Фонтанка", аналогичное преступление произошло на улице Славы в Новом Девяткино.

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Фото: Piter.TV