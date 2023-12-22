Задержан подозреваемый в нападении на студента в общежитии на Пражской

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Вечером в субботу, 6 января, в оперативникам обратился 27-летний студент одного из петербургских вузов, гражданин закавказского государства, который сообщил, что на него напали с ножом в общежитии на Пражской улице. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый в этом преступлении был задержан.

Напомним, как было установлено, около 19:00 на улице возле общежития неизвестный, применив физическую силу, отобрал у студента кошелек с 4 тыс. драм, 125 лари, 200 долларами США и 10 тыс. рублей, после чего с места происшествия скрылся. Сотрудниками районного уголовного розыска "по горячим следам" в квартире соседнего дома по Пражской улице по подозрению в совершении указанного преступления задержан 30-летний гражданин одного из сопредельных государств.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала стрелявших по окнам на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV