Полиция задержала стрелявших по окнам на Дунайском проспекте

Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

Вечером в воскресенье, 7 января, полицией Фрунзенского района по подозрению в совершении преступления задержаны четверо 41-летних ровесников, подозреваемых в стрельбе по окну на Дунайском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, как сообщалось ранее, 6 января в полицию Фрунзенского района обратилась жительница дома №43 по Дунайскому проспекту, заявив о том, что во дворе неизвестные развлекаются стрельбой из пневматики, и выстрелом разбили ей кухонное окно.

Прибывшими на место происшествия оперативниками было установлено, что около 22:00 во дворе указанного дома четверо стреляли из пневматического пистолета. В результате инцидента окно в квартире местной жительницы было разбито.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Трое из числа задержанных проживают в доме, где случился инцидент, еще один живёт в доме неподалёку.

Ранее мы сообщили о том, что труп 80-летней женщины с гематомами нашли в доме на Новаторов.

Фото: Piter.TV