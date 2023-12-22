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Неизвестные выстрелили в окно жилого дома во Фрунзенском районе
Сегодня, 10:01
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Неизвестные выстрелили в окно жилого дома во Фрунзенском районе

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Вечером 6 января в полицию Фрунзенского района обратилась 56-летняя женщина и сообщила о том, что неизвестные во дворе дома 43 по Дунайскому проспекту стреляли из пневматического пистолета и попали в окно ее квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Наряд патрульно-постовой службы установил, что четверо мужчин открыли стрельбу по снежкам, после чего местная жительница обнаружила повреждение окна, выходящего во двор. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Правоохранители разыскивают злоумышленников. 

Ранее мы сообщали о том, что студент устроил стрельбу в петербургском баре. 

Фото: Piter.TV

Теги: дунайский проспект, открыли стрельбу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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