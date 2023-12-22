Неизвестные выстрелили в окно жилого дома во Фрунзенском районе

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Вечером 6 января в полицию Фрунзенского района обратилась 56-летняя женщина и сообщила о том, что неизвестные во дворе дома 43 по Дунайскому проспекту стреляли из пневматического пистолета и попали в окно ее квартиры. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Наряд патрульно-постовой службы установил, что четверо мужчин открыли стрельбу по снежкам, после чего местная жительница обнаружила повреждение окна, выходящего во двор. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее мы сообщали о том, что студент устроил стрельбу в петербургском баре.

Фото: Piter.TV