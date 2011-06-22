Студент устроил стрельбу в петербургском баре

Полицейские задержали злоумышленника 2004 года рождения.

Накануне, 25 декабря, в Выборгском районе студент устроил стрельбу. Инцидент произошел около двух часов ночи в баре на проспекте Просвещения.

Как стало известно Piter.tv, молодой человек пришел в увеселительное заведение и начал там дебоширить. Когда посетителя попросили покинуть клуб, он достал пистолет и дважды из него выстрелил.

На место случившегося прибыли стражи порядка. Они задержали злоумышленника 2004 года рождения.

Добавим, что в результате действий молодого человека никто не пострадал. У хулигана изъяли пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дебошира поместили в изолятор.

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Фото: Piter.tv