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Студент устроил стрельбу в петербургском баре
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Студент устроил стрельбу в петербургском баре

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Полицейские задержали злоумышленника 2004 года рождения. 

Накануне, 25 декабря, в Выборгском районе студент устроил стрельбу. Инцидент произошел около двух часов ночи в баре на проспекте Просвещения.

Как стало известно Piter.tv, молодой человек пришел в увеселительное заведение и начал там дебоширить. Когда посетителя попросили покинуть клуб, он достал пистолет и дважды из него выстрелил. 

На место случившегося прибыли стражи порядка. Они задержали злоумышленника 2004 года рождения. 

Добавим, что в результате действий молодого человека никто не пострадал. У хулигана изъяли пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Дебошира поместили в изолятор.

Ранее на Piter.tv: мать избитого участника СВО в Петербурге начала получать угрозы.

Фото: Piter.tv

Теги: бар, полиция, стрельба, студент
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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