Мать избитого участника СВО в Петербурге начала получать угрозы

Заявление от потерпевшего об угрозах поступило в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленобласти 22 декабря.

Мать 40-летнего участника СВО, которого избили двое мужчин около дома 2 по Биржевому переулку в Петербурге после замечания из-за неправильной парковки, получила сообщения с угрозами в социальных сетях. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем tg-канале.

Заявление от потерпевшего об угрозах поступило в отдел полиции по Ломоносовскому району Ленобласти 22 декабря. Напомним, что после задержания злоумышленников в их отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, в ходе расследования проведены обыски по местам работы и проживания мужчин, произведен осмотр автомобиля, изучены видеозаписи с места происшествия.

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Фото: Piter.TV