В Петербурге предъявлено обвинение напавшим на участника СВО

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

21 декабря следователь Следственного управления УМВД России по Василеостровскому району Петербурга предъявил двум жителям города обвинение в хулиганстве после их нападения на участника СВО, инвалида третьей группы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, 18 декабря около дома 2 по Биржевому переулку 40-летний потерпевший сделал замечание водителю и пассажиру иномарки Lexus, которая перекрыла проход по тротуару. Тогда они вступили в конфликт с ветераном и нанесли ему не менее 10 ударов, причинив телесные повреждения.

В тот же день злоумышленников задержали, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе расследования проведены обыски по местам работы и проживания подозреваемых, произведен осмотр автомобиля, изучены видеозаписи с места происшествия. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Дело находится на особом контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Ранее меру пресечения одному из задержанных избрал Василеостровский районный городской суд. Его заключили под стражу до 17 февраля 2024 года.

Фото: Piter.TV